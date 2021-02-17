среда, 17 февраля 2021 г.

Эшли Барти завершила выступления на домашнем мейджоре уже на стадии 1/4 финала.

Австралийская теннисистка Эшли Барти, которая является лидером текущего мирового рейтинга, не сумела преодолеть четвертьфинальную стадию домашнего Турнира Большого Шлема. В трёх партиях Эшли уступила 25-й ракетке Открытого Первенства Австралии чешской спортсменке Каролине Муховой. Барти уверенно выиграла стартовый сет, но позволила сопернице переломить ход встречи. На победу в матче Муховой понадобилось чуть более 1 часа и 50 минут игрового времени.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
1/4 финала

(25) Каролина Мухова - (1) Эшли Барти - 1:6, 6:3, 6:2

Удивительные камбеки становятся уже настоящим фирменным знаком для Каролины Муховой. Только в Мельбурне она отыгрывалась с 0:5 в матче против Каролины Плишковой, победив в итоге в двух партиях. Против Элизе Мертенс тоже случилась победа в двух сетах. И в первом отрезке матча Каролина проигрывала 0:4, но снова смога вернуться в борьбу за партию. 

Сегодня Мухова сет таки проиграла, но при этом ее камбек нельзя назвать менее впечатляющим. Эшли Барти уверенно взяла первую партию, отдав сопернице всего 1 гейм, повела с брейком в начале второй партии и... И Каролина решила воспользоваться медицинским тайм-аутом. Сейчас, конечно, разговоров по поводу того, была ли это банальная хитрость, или вызывать помощь на корт действительно была необходимость. Сама чешская теннисистка признала, что травмы, как таковой, не было. У нее попросту закружилась голова, что при таких погодных условиях, совсем не удивительно. 

Как бы там ни было, перерыв помог Муховой вернуться в матч и привести в порядок свои мысли и свою игру. Со счета 1:6, 0:2 Каролина смогла спасти эту встречу, отыграться с брейка во второй партии, еще раз отличиться на приеме под ее занавес, ну а потом еще дважды взять подачу Барти по ходу решаюшего игрового отрезка.

Теперь в своем первом полуфинале Турниров Большого Шлема Каролина Мухова сыграет с американской теннисисткой Дженнифер Бреди, которая добилась волевой победы над соотечественницей Джессикой Пегулой.

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о 07:51
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