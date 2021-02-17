Эшли Барти завершила выступления на домашнем мейджоре уже на стадии 1/4 финала.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
1/4 финала
(25) Каролина Мухова - (1) Эшли Барти - 1:6, 6:3, 6:2
Удивительные камбеки становятся уже настоящим фирменным знаком для Каролины Муховой. Только в Мельбурне она отыгрывалась с 0:5 в матче против Каролины Плишковой, победив в итоге в двух партиях. Против Элизе Мертенс тоже случилась победа в двух сетах. И в первом отрезке матча Каролина проигрывала 0:4, но снова смога вернуться в борьбу за партию.
Сегодня Мухова сет таки проиграла, но при этом ее камбек нельзя назвать менее впечатляющим. Эшли Барти уверенно взяла первую партию, отдав сопернице всего 1 гейм, повела с брейком в начале второй партии и... И Каролина решила воспользоваться медицинским тайм-аутом. Сейчас, конечно, разговоров по поводу того, была ли это банальная хитрость, или вызывать помощь на корт действительно была необходимость. Сама чешская теннисистка признала, что травмы, как таковой, не было. У нее попросту закружилась голова, что при таких погодных условиях, совсем не удивительно.
Как бы там ни было, перерыв помог Муховой вернуться в матч и привести в порядок свои мысли и свою игру. Со счета 1:6, 0:2 Каролина смогла спасти эту встречу, отыграться с брейка во второй партии, еще раз отличиться на приеме под ее занавес, ну а потом еще дважды взять подачу Барти по ходу решаюшего игрового отрезка.
Теперь в своем первом полуфинале Турниров Большого Шлема Каролина Мухова сыграет с американской теннисисткой Дженнифер Бреди, которая добилась волевой победы над соотечественницей Джессикой Пегулой.
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