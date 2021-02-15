понедельник, 15 февраля 2021 г.

Рафаэль Надаль уверенно обыграл Фабио Фоньини и вышел в 1/4 финала Australian Open - 2021.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, получивший в Мельбурне 2-й номер посева, спокойно преодолел стадию четвертого круга Открытого Первенства Австралии. В борьбе за выход в четвертьфинал Australian Open - 2021 Рафа в трёх партиях переиграл итальянца Фабио Фоньини, занимающего 17-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в матче Надаль потратил около 2 часов и 20 минут игрового времени.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
4-й раунд

(2) Рафаэль Надаль - (16) Фабио Фоньини - 6:3, 6:4, 6:2

Фабио Фоньини, на самом деле, совсем не провалил этот матч четвертого круга. И, как минимум, в двух стартовых партиях итальянский теннисист боролся практически на равных и даже имел шансы зацепиться за успех. Но эффективность Надаля сегодня была на запредельном уровне и всплески активности от соперника Рафа гасил очень быстро и уверенно.

В начале стартовой партии именно испанский теннисист смог вырваться вперёд с брейком, но Фоньини практически моментально отыгрался. Рафа не стал затягивать и сразу же восстановил свой перевес в счете и даже мог ставить точку в сете ещё одним брейком, но Фабио с трёх сет-боллов у соперника свою подачу таки защитил. Но через минуту Надаль под ноль берет собственный гейм и ставит точку в первом сете.

Вторая партия прошла в ещё более серьезной борьбе. Сначала брейк удалось оформить уже Фабио. Надаль бросился отыгрываться и Фоньини не удержал гейм, в котором смог ликвидировать тройной брейк-поинт у испанца. Через несколько минут со счётом 40:0 на приеме повел уже итальянец. А это, между прочим, был тройной скрытый сет-болл для Фабио. Но Рафаэль выстоял, а потом и второй за партию брейк оформил.

Лишь в третьей партии Надаль доминировал на корте уже без каких-либо вопросов. Рафа оформил два брейка в середине партии и уверенно довел сет и матч до победы.

В четвертьфинале Открытого Первенства Австралии Рафаэль Надаль сыграет с победителем матча между Стефаносом Циципасом и Маттео Берреттини.

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о 09:01
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