Наоми Осака становится победительницей Australian Open - 2021.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
Финал
(3) Наоми Осака - (22) Дженнифер Бреди - 6:4, 6:3
Понятно, что именно Наоми, у которой уже есть не просто опыт выступлений в финалах Турниров Большого Шлема, а и победы в них, являлась явной фавориткой финального матча против Дженнифер Бреди, впервые пробившейся в титульный поединок мейджора. Многие поспешили записать трофей в актив Осаки ещё после ее победы в полуфинале над Сереной Уильямс. Японской теннисистке оставалось лишь подтвердить свое превосходство на корте и, если быть совсем откровенными, справилась с этой задачей Осака достаточно уверенно.
В начале встречи именно Наоми сумела отличиться на приеме, но подтвердить брейк собственной выигранной подачей японской теннисистке не удалось. Равновесие в стартовой партии продержалось до самой ее концовки. В ней шансы на успех были даже у Бреди, которая не реализовала скрытый сет-болл. А вот Осака куда более ответственно отнеслась к своим возможностям и оформила важнейший брейк, которым поставила победную точку в первом отрезке встречи.
Второй сет Наоми начала просто ударно. Сразу с двумя брейками удалось повести японской теннисистке и, казалось, что победа в финале от Осаки уже никуда не денется. Дженнифер попыталась обострить борьбу, но ограничилась лишь одним обратным брейком. Выровнять ситуацию в счёте полностью Наоми сопернице не позволила.
Трофей в Мельбурне стал для Наоми Осаки уже четвертым на Турнирах Большого Шлема. Второй раз она выигрывает Australian Open, ещё два титула японская теннисистка смогла взять на US Open.
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