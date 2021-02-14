Наоми Осака с двойного матч-болла у соперницы спасла встречу с Гарбинье Мугурусой в Мельбурне.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
4-й раунд
(3) Наоми Осака - (14) Гарбинье Мугуруса - 4:6, 6:4, 7:5
Именно Наоми Осака, как показалось, удачливее и мощнее начала отчётный поединок. В первом же гейме на приеме японская теннисистка заработала тройной брейк-поинт, правда реализовала свой шанс на брейк Наоми чуть попозже, дав Мугурусе сначала отыграться с 0:40, но не отпустив окончательно в этом гейме. Гарбинье с обратным брейком затягивать не стала и равенство в счёте испанская теннисистка вернула моментально. Да и концовка сета осталась именно за ней. Мугуруса воспользовалась провалом Осаки, оформила уверенный брейк и сразу же подала на победу в сете.
Казалось, что Гарбинье разовьёт успех во второй партии. Как минимум, начала испанская теннисистка ее с ещё одного брейка, поставив Осаку в совсем уже неприятное положение. Но к середине сета Наоми проснулась и сначала отыграла отставание, а потом и победный брейк оформила. Матч перекатился в решающий сет.
И снова Мугуруса ведёт в нем с быстрым брейком и даже с боями не позволяет Наоми повторить сценарий прошлой партии и отыграться в середине сета. Гарбинье даже выходит подавать на победу и зарабатывает двойной матч-болл. И...
И проигрывает матч. Сначала Наоми фантастически спасает тот гейм и делает обратный брейк, а затем Осака и ещё раз отличилась на приеме, не позволив Мугурусе даже на чемпионский тай-брейк рассчитывать.
Теперь в четвертьфинале Australian Open - 2021 Наоми Осака сыграет с представительницей Тайваня Шувей Се.
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