Наоми Осака становится первой финалисткой Australian Open - 2021.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
1/2 финала
(3) Наоми Осака - (10) Серена Уильямс - 6:3, 6:4
Понятно, что текущий Australian Open подарил уже немало сенсаций, так что неожиданный результат мы ещё можем увидеть в любом из оставшихся матчей. Но, согласитесь, основания называть именно эту встречу Наоми Осаки и Серены Уильямс досрочным финалом, конечно же есть. Практически все склоняются к мысли, что именно в этой полуфинальной битве определялся будущий победитель Australian Open - 2021.
Серена Уильямс прекрасно понимала, что затягивать матч против Осаки ей просто категорически запрещено. Если у американки есть какие-то шансы на победу, то они в быстрой игре буквально в несколько ударов, ну и в таком же стремительном развитии событий. Начало получилось весьма позитивным для Серены - быстрый брейк, который случился уже в стартовом гейме поединка. Но вот развить сопернице успех Наоми попросту не дала. Да, сначала Осака чуть было в отрыв с двумя геймами на приеме Серену не отпустила. Но японская теннисистка отыграла брейк-поинт, а потом на кураже сама дважды подряд взяла подачу Уильямс-младшей. Этот провальный отрезок стоил представительнице США всей первой партии.
Второй сет с брейка начала уже Наоми Осака. Показалось, что японская теннисистка может начинать праздновать победу - последующие геймы на собственной подаче она брала крайне уверенно. Но все же в концовке партии борьба лихо обострилась. Сначала Осака провалила собственную подачу. Наоми подарила Серене тройной брейк-поинт и с третьей попытки Уильямс сравняла счёт в партии. Тут же сама Осака под ноль отличилась на приеме и не просто восстановила перевес в счете, а и получила возможность подавать на матч. Это гейм Наоми также взяла под ноль.
Теперь в финале Открытого Первенства Австралии Наоми Осака сыграет с победительницей матча между Каролиной Муховой и Дженнифер Бреди.
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