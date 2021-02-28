Алексей Попырин берет первый в карьере трофей на турнире в Сингапуре.

Австралийский теннисист Алексей Попырин становится победителем соревнований категории ATP-250 в Сингапуре. В финале турнира Алексей в трёх сетах добился волевой победы над представителем Казахстана Александром Бубликом, который был посеян на соревнованиях под 4-м номером. Попырин проиграл стартовую партию, но в двух последующих отрезках матча отдал сопернику всего 2 гейма. Во втором сете австралийский теннисист и вовсе отвесил Бублику полноценную баранку. На победу в финале турнира в Сингапуре Алексей Попырин потратил 1 час и 25 минут игрового времени.
ATP-250
Сингапур
Финал
Алексей Попырин - (4) Александр Бублик - 4:6, 6:0, 6:2
Для Алексея Попырина трофей в Сингапуре становится первым в карьере на уровне ATP. До сегодняшнего дня лучшим достижением австралийского теннисиста был единственный титул на уровне Челленджеров, добытый ещё в 2018-м году в Китае.
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