суббота, 27 февраля 2021 г.

Марин Чилич на двух тай-брейках уступил Алексею Попырину в полуфинале турнира в Сингапуре.

Хорватский теннисист Марин Чилич, получивший на турнире в Сингапуре 3-й номер посева, не сумел пробиться в титульный матч соревнований. На стадии полуфинала Марин в двух партиях уступил представителю Австралии Алексею Попырину, занимающему 114-ю строчку текущего мирового рейтинга. Победу в противостоянии Попырин оформил на двух тай-брейках, потратив на выход в финал турнира в Сингапуре 2 часа игрового времени.

ATP-250
Сингапур
1/2 финала

Алексей Попырин - (3) Марин Чилич - 7:6(5), 7:6(2)

За титул турнира в Сингапуре Алексей Попырин поспорит с победителем второго полуфинала между Раду Алботом из Молдавии и представителем Казахстана Александром Бубликом.

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о 12:26
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