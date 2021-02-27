Марин Чилич на двух тай-брейках уступил Алексею Попырину в полуфинале турнира в Сингапуре.

Хорватский теннисист Марин Чилич, получивший на турнире в Сингапуре 3-й номер посева, не сумел пробиться в титульный матч соревнований. На стадии полуфинала Марин в двух партиях уступил представителю Австралии Алексею Попырину, занимающему 114-ю строчку текущего мирового рейтинга. Победу в противостоянии Попырин оформил на двух тай-брейках, потратив на выход в финал турнира в Сингапуре 2 часа игрового времени.
ATP-250
Сингапур
1/2 финала
Алексей Попырин - (3) Марин Чилич - 7:6(5), 7:6(2)
За титул турнира в Сингапуре Алексей Попырин поспорит с победителем второго полуфинала между Раду Алботом из Молдавии и представителем Казахстана Александром Бубликом.
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