Йоханна Конта разгромно уступила Шелби Роджерс на старте турнира в Аделаиде.

Британская теннисистка Йоханна Конта, которая на соревнованиях категории WTA-500 в Аделаиде была посеяна под 3-м номером, не смогла преодолеть даже стартовый для себя второй раунд турнира. В двух партиях Йоханна уступила представительнице США Шелби Роджерс, занимающей 53-ю строчку текущего мирового рейтинга. Конта смогла взять лишь по 2 гейма в каждом из сетов поединка. Британская теннисистка ни разу не отличилась на приеме и позволила сопернице оформить по 2 брейка в каждом отрезке встречи.
WTA-500
Аделаида, Австралия
2-й раунд
Шелби Роджерс - (3) Йоханна Конта - 6:2, 6:2
В четвертьфинале соревнований в Аделаиде Шелби Роджерс сыграет с победительницей матча между Кори Гауфф и Петрой Мартич.
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