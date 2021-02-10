Арина Соболенко переиграла Дарью Касаткину во втором раунде Australian Open - 2021.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
2-й раунд
(7) Арина Соболенко - Дарья Касаткина - 7:6(5), 6:3
Стартовый сет Соболенко пришлось буквально выцарапывать у соперницы. По ходу партии Арина дважды уступала с брейком. И если на то, чтобы ликвидировать первую проигранную подачу, у белорусской теннисистки было предостаточно времени, ведь Касаткина повела с брейком в самом начале поединка, то второй успех на приеме в исполнении Дарьи вполне мог стать ключевым.
Итак, достаточно быстро Соболенко оказалась в роли догоняющей - белорусская теннисистка просто провалила собственный гейм, отдав его сопернице под ноль. Касаткина долго удерживала перевес, но в 8-м гейме Арина добралась до первого в матче брейк-поинта и сразу же воспользовалась шансом восстановить равновесие в счете.
Второй провальный гейм Арина выдала уже при подаче на тай-брейк. И снова Касаткина смогла оформить брейк под ноль и тут же получила возможность подавать на партию. Соболенко нашла чем ответить и в ответственный момент оформила обратный брейк и перевела сет на тай. На нем для 7-й ракетки турнира все сложилось тоже ой как не просто. Сначала Арина повела с двумя мини-брейками, но тут же отдала две собственные подачи подряд. Но в концовке тая чуть стабильнее оказалась именно Соболенко, которой и удалось вырвать победу в сете.
Наконец по ходу второго сета Арина стала играть куда стабильнее и это вылилось в то, что уже белорусская теннисистка диктовала ход встречи и практически всю партию была в роли лидера. Первого брейка Соболенко попросту не хватило, потому как в середине сета Касаткина проигранную подачу отыграла. Но сразу после этого белорусская спортсменка смогла еще дважды отличиться на приеме и оформить выход в третий раунд Открытого Первенства Австралии. Решающий брейк Арина, между прочим, оформила под ноль.
В третьем раунде Australian Open - 2021 Арина Соболенко сыграет против американки Энн Ли.
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