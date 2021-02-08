понедельник, 8 февраля 2021 г.

Арина Соболенко с баранкой переиграла Викторию Кузмову в первом раунде Australian Open - 2021.

Белорусская теннисиста Арина Соболенко, получившая на первом в сезоне мейджоре 7-й номер посева, более чем уверенно начала выступления на Открытом Первенстве Австралии. В матче первого круга Australian Open - 2021 Арина в двух партиях переиграла представительницу Словакии Викторию Кузмову, занимающую 98-ю строчку текущего мирового рейтинга. При этом в стартовом сете встречи Соболенко смогла даже отвесить сопернице полноценную баранку. 

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
1-й круг 

(7) Арина Соболенко - Виктория Кузмова - 6:0, 6:4

Если использовать "штампы", то начало встречи прошло, что называется, в одну калитку. Соболенко не просто уверенно провела стартовый сет поединка, отвесив Кузмовой полноценную баранку. Белорусская теннисистка продолжила штамповать выигранные геймы и в начале второй партии, доведя счет до непристойного - 6:0, 3:0. 

Казалось, что у Виктории ровным счетом не остается никаких вариантов на то, чтобы вернуться в матч. Ведь до этого момента словацкая теннисистка лишь однажды немного пободалась на приеме, заработав брейк-поинт в самой концовке стартового сета. Но Арина слишком ослабила хватку и позволила Кузмовой получить призрачную надежду на итоговый успех. 

Виктория упущенную подачу в середине второй партии ликвидировала, но тут же снова оказалась в роли догоняющей. Соболенко вернула нити игры в свои руки и даже вышла подавать на победу в матче, но тут снова забуксовала и дала Кузмовой оформить второй обратный брейк в сете. Нервной концовки в матче не получилось - Виктория моментально упустила еще одну свою подачу, так что Арина поставила точку в поединке как раз на приеме.

Во втором раунде Australian Open - 2021 Арина Соболенко сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной. 

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о 12:41
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