Арина Соболенко и Элизе Мертенс разгромили своих соперниц по парному четвертьфиналу Australian Open - 2021.

Белорусско-бельгийский дуэт Арина Соболенко/Элизе Мертенс более чем уверенно пробивается в полуфинал женского парного турнира на Открытом Первенстве Австралии. На стадии 1/4 финала Арина и Элизе буквально разгромили японскую пару Сюко Аояма/Ена Шибахара. За весь матч Соболенко и Мертенс отдали соперницам всего 2 гейма, а по ходу второй партии 7-й дуэт турнира и вовсе получил полноценную баранку. На победу в матче Арина и Элизе потратили чуть более 50 минут игрового времени.
Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
1/4 финала
(2) Арина Соболенко/Элизе Мертенс - (7) Сюко Аояма/Ена Шибахара - 6:2, 6:0
Теперь в полуфинале австралийского мейджора Арина Соболенко и Элизе Мертенс сыграют против Николь Меличар и Деми Схюрс.
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