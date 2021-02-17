Арина Соболенко и Элизе Мертенс становятся финалистками женского парного турнира Australian Open - 2021.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
1/2 финала
(2) Арина Соболенко/Элизе Мертенс - (4) Николь Меличар/Деми Схюрс - 7:5, 6:4
Соболенко и Мертенс уже в самом начале встречи оказались в роли догоняющих, но моментально вернулись в борьбу, оформив обратный брейк. Более того, под самый занавес стартовой партии Арина и Элизе смогли помешать соперницам подать на тай-брейк и оформить победу в сете.
Вторая партия началась с обмена брейками, победительницами из которого вышли Соболенко и Мертенс. Арина и Элизе поочередно взяли подачи Меличар и Схюрс и пусть между этими событиями случился брейк в исполнении Николь и Деми, белорусско-бельгийский дуэт сумел удержать свой минимальный перевес в счете до конца встречи.
В финале Australian Open - 2021 Арина Соболенко и Элизе Мертенс сыграют против чешского дуэта Барбора Крейчикова/Катерина Синякова.
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