среда, 17 февраля 2021 г.

Арина Соболенко и Элизе Мертенс становятся финалистками женского парного турнира Australian Open - 2021.

Белорусско-бельгийский дуэт Арина Соболенко/Элизе Мертенс пробивается в финал парного турнира в Мельбурне. В борьбе за выход в титульный матч Australian Open - 2021 Арина и Элизе в двух непростых партиях переиграли Николь Меличар и Деми Схюрс, которые были посеяны на австралийском мейджоре под 4-м номером. На победу в матче Соболенко и Мертенс потратили чуть менее 1 часа и 40 минут игрового времени.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия 
1/2 финала

(2) Арина Соболенко/Элизе Мертенс - (4) Николь Меличар/Деми Схюрс - 7:5, 6:4

Соболенко и Мертенс уже в самом начале встречи оказались в роли догоняющих, но моментально вернулись в борьбу, оформив обратный брейк. Более того, под самый занавес стартовой партии Арина и Элизе смогли помешать соперницам подать на тай-брейк и оформить победу в сете.

Вторая партия началась с обмена брейками, победительницами из которого вышли Соболенко и Мертенс. Арина и Элизе поочередно взяли подачи Меличар и Схюрс и пусть между этими событиями случился брейк в исполнении Николь и Деми, белорусско-бельгийский дуэт сумел удержать свой минимальный перевес в счете до конца встречи.

В финале Australian Open - 2021 Арина Соболенко и Элизе Мертенс сыграют против чешского дуэта Барбора Крейчикова/Катерина Синякова.

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о 08:21
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