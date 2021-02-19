Арина Соболенко и Элизе Мертенс выигрывают Australian Open - 2021 в женском парном разряде.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
Финал
(2) Арина Соболенко/Элизе Мертенс - (3) Барбора Крейчикова/Катерина Синякова - 6:2, 6:3
Конечно, искать виноватого в поражении дело совсем неправильное, но в отчётном поединке очень легко прослеживается антигерой. Катерина Синякова просто провалила матч в контексте игры на собственной подаче. В стартовой партии именно Катерина допустила сразу 6 двойных ошибок. И это при том, что эта чешская теннисистка подавала лишь в двух геймах - Синякова подарила по 3 двойные в каждом из них.
Понятно, что такие действия партнёра повлияли и на уверенность Крейчиковой, которая в стартовом сете проиграла и собственную подачу. Да, удался чешским теннисисткам и один обратный брейк, но на судьбу партии это никак не повлияло. Соболенко и Мертенс, может, провели свой не лучший матч на турнире. Но, учитывая мандраж соперниц, этого уровня вполне хватало.
Вторым ключевым фактором стало умение Арины и Элизе выцарапывать сложнейшие геймы. Так, в стартовой партии, когда у белорусско-бельгийский пары был лишь один брейк перевеса, Мертенс смогла удержать подачу сразу с четырех брейк-поинтов. Сразу после этого сложнейшего гейма Соболенко и Мертенс оформили третий брейк и взяли первый сет.
Сложный момент был на подаче Элизе и в начале второй партии. Чешские теннисистки попытались обострить борьбу и чуть было не повели с геймом на приеме в активе, но снова Мертенс удержала гейм с двойного брейк-поинта. Под занавес сета Арина и Элизе оформили первый брейк в сете и в очень упорной борьбе подали на чемпионство. Крейчикова и Синякова заработали в том гейме сразу 3 брейк-поинта, но отдавать победу Соболенко и Мертенс не собирались.
Для Арины Соболенко и Элизе Мертенс трофей в Мельбурне стал вторым в карьере на Турнирах Большого Шлема. Свой первый мейджор Арина и Элизе выиграли на US Open - 2019.
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