Александра Саснович уступила представительнице 6-й сотни мирового рейтинга на турнире WTA-250 в Мельбурне.

Philipp Island Trophy, WTA-250
Мельбурн, Австралия
2-й круг
(LL) Габриэла да Силва Фик - Александра Саснович - 6:3, 2:6, 7:6(6)
Казалось, что Александре Саснович откровенно не повезло с сеткой турнира WTA-250 в Мельбурне. На старте белорусская теннисистка уверенно справилась с американкой Лорен Дэвис, но уже во втором раунде ей предстояло сыграть с 3-й ракеткой соревнований британской спортсменкой Йоханной Контой. Шансы на выход в третий раунд выглядели для Александры достаточно низкими.
Но тут Конта приняла решение отказаться от участия в турнире и ее в сетке заменила 20-летняя австралийская спортсменка Габриэла да Силва Фик, которая проиграла в квалификационном турнире. Вряд ли об этой девушке, занимающей 566-ю строчку текущего мирового рейтинга, слышало много болельщиков тенниса. Так что, соблазн заранее вывести Саснович в третий раунд и оценивать ее шансы на этой стадии, был достаточно велик. А Габриэла взяла - и удивила.
В стартовой партии встречи Саснович все никак не удавалось наладить игру на собственной подаче. Стабильно белорусской теннисистке приходилось бороться с проблемами и отыгрывать брейк-поинты. Парочку таких мячей Александра ликвидировала уже в своем стартовом гейме, а вот в середине партии да Силва Фик смогла вырваться вперед в счете. Брейк Саснович ну никак не мобилизовал. Ближе к концовке партии она могла еще раз проиграть собственный гейм, но отыграла 2 сет-болла. Правда, помешать сопернице подать на победу в сете белорусская теннисистка не смогла.
Показалось, что во втором сете к Саснович пришло понимание того, что проигрывать подобный матч как-то негоже. Нельзя сказать, что игра Александры кардинально улучшилась, но вот результат начал приходить. После обмена брейками в середине партии белорусская теннисистка полностью взяла инициативу в свои руки и оформила еще два выигранных на приеме гейма. Казалось, что вот он перелом и уж в решающей партии Саснович покажет свой настоящий класс.
Вышло почти так... Александра быстро повела с брейком и как-то слишком рано успокоилась. В середине партии Саснович провалила собственную подачу, начав ее с 0:40. Два брейковых мяча белорусская спортсменка отыграла, но да Силва Фик все равно оформила обратный брейк. В концовке встречи начался уже полный беспредел. Александра снова вырывается вперед с геймом на приеме в активе, выходит подавать на матч, но проигрывает гейм. Тут же цепляется на приеме, зарабатывает 2 матч-болла, но упускает их и позволяет сопернице полностью ликвидировать отставание.
Саснович начинает сыпаться и проигрывает собственную подачу. Теперь уже возможность подавать на победу появляется у австралийской теннисистки, но с нервами не справляется и Габриэла и в итоге Александра делает брейк под ноль. Вот так матч докатился до тай-брейка решающей партии. В его концовке Саснович делает, казалось бы, чудо - отыгрывает двойной матч-болл у австралийки, но с третьей попытки Габриэла да Силва Фик вырывает сенсационную победу.
В третьем раунде соревнований в Мельбурне австралийская теннисистка сыграет с представительницей Чехии Мари Боузковой.
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