Серена Уильямс разгромила Дарью Гаврилову в первом матче сезона.

WTA-500
Yarra Valley Classic
Мельбурн, Австралия
2-й круг
(5) Серена Уильямс - (WC) Дарья Гаврилова - 6:1, 6:4
На то, чтобы вкатиться в матч и включить необходимую для уверенной победы скорость, Серене Уильямс на раскачку понадобился всего 1 гейм. Лишь на самом старте поединка Уильямс столкнулась с некоторыми проблемами на собственной подаче, но, отыграв 3 брейк-поинта Серена свою подачу таки взяла. Больше Гаврилова за все противостояние не добралась даже до брейковых мячей.
В стартовом сете Серена смогла дважды отличиться на приеме и, фактически, разгромила соперницу. Во второй партии Уильямс немного сбавила обороты и стала экономить силы, но нити игры американка из своих рук точно не выпускала. В итоге Серена ограничилась единственным брейком, который ей удалось оформить в середине второй партии. Вернуться в матч у Дарьи шансов попросту не было.
В третьем раунде соревнований в Мельбурне Серена Уильямс сыграет с болгарской теннисисткой Цветаной Пиронковой.
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