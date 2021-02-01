понедельник, 1 февраля 2021 г.

Серена Уильямс разгромила Дарью Гаврилову в первом матче сезона.

Американская теннисистка Серена Уильямс успешно начала выступления на соревнованиях Yarra Valley Classic, проходящих в Мельбурне. В матче второго круга американка, получившая на турнире 5-й номер посева, уверенно справилась с австралийской теннисисткой Дарьей Гавриловой, стартовавшей в основной сетке благодаря wild card от организаторов. 

WTA-500
Yarra Valley Classic
Мельбурн, Австралия
2-й круг

(5) Серена Уильямс - (WC) Дарья Гаврилова - 6:1, 6:4

На то, чтобы вкатиться в матч и включить необходимую для уверенной победы скорость, Серене Уильямс на раскачку понадобился всего 1 гейм. Лишь на самом старте поединка Уильямс столкнулась с некоторыми проблемами на собственной подаче, но, отыграв 3 брейк-поинта Серена свою подачу таки взяла. Больше Гаврилова за все противостояние не добралась даже до брейковых мячей. 

В стартовом сете Серена смогла дважды отличиться на приеме и, фактически, разгромила соперницу. Во второй партии Уильямс немного сбавила обороты и стала экономить силы, но нити игры американка из своих рук точно не выпускала. В итоге Серена ограничилась единственным брейком, который ей удалось оформить в середине второй партии. Вернуться в матч у Дарьи шансов попросту не было.

В третьем раунде соревнований в Мельбурне Серена Уильямс сыграет с болгарской теннисисткой Цветаной Пиронковой. 

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о 12:32
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