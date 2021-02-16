Серена Уильямс обыграла Симону Халеп в четвертьфинале Australian Open - 2021.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
1/4 финала
(10) Серена Уильямс - (2) Симона Халеп - 6:3, 6:3
Наверное, в этом матче достаточно сложно было предсказать явного фаворита. Серена, конечно, остается претенденткой на победу в любом турнире, в котором она решит принимать участие, да и турнирную дистанцию в Мельбурне американка преодолевала достаточно уверенно. Но при этом завидной стабильности на мейджорах у Серены не просматривалось уже достаточно давно. Симона двигалась по сетке значительно сложнее - в тех же матчах против Айлы Томльянович и Иги Швентек румынской теннисистке для победы понадобилось по три партии. Но Халеп уж точно могла вымотать Уильямс и добиться положительного для себя результата.
Куда активнее встречу начала именно американка. Серена первой отличилась на приеме, правда сразу же упустила и собственную подачу. Халеп попыталась выровнять игру и даже по началу показалось, что румынской теннисистке это удалось, но в середине партии Уильямс-младшая еще раз включилась в борьбу на приеме, взяла подачу соперницы, ну а затем очень четко отработав оставшиеся собственные геймы, довела стартовый сет до победы.
Второй сет начался довольно неожиданным провальным отрезком для Серены. Дважды подряд американка не смогла защитить собственную подачу. Выручало Уильямс лишь то, что и Халеп не чувствовала уверенности в своих действиях. Но если Серена в игру вернулась, то Симона с подачей мучилась до самого завершения встречи. Представительница США наладила ввод мяча в игру, а вот румынка за весь второй сет собственный гейм не смогла защитить ни разу.
Теперь в полуфинале Australian Open - 2021 Серена Уильямс сыграет против Наоми Осаки. Представительница Японии в своем матче 1/4 финала уверенно переиграла Шувей Се из Тайваня.
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