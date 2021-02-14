Арина Соболенко уступила Серене Уильямс место в четвертьфинале Australian Open - 2021.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
4-й круг
(10) Серена Уильямс - (7) Арина Соболенко - 6:4, 2:6, 6:2
Наверное, Арине Соболенко с ее то статусом и местом в мировом рейтинге уже давно необходимо бороться за трофеи на мейджорах. А на деле выходит, что белорусская теннисистка ещё ни разу не пробивалась даже в 1/4 финала. Что это? Тотальное невезение с соперницами по сетке? Мандраж перед большими турнирами? Пресловутая нехватка стабильности, которая играет с Ариной злую шутку в самый неподходящий момент? Похоже, что все вместе.
Соболенко в Мельбурне набрала достаточно уверенный ход и вполне могла впервые в карьере оказаться во второй неделе Турнира Большого Шлема в одиночном разряде. Но на пути стала Серена, которую на мейджоре обыграть ой как непросто. Главная проблема Арины в том, что у матчу, да и к каждому отдельно взятому розыгрышу она не может подойти с холодной головой. Все решают эмоции. Конечно, на кураже Соболенко может снести кого угодно, но длиться долго этот невероятный настрой попросту не может. А в рутинной работе Арина пока что крайне не сильна.
Белорусская теннисистка попыталась сегодня все взять в свои руки. Против Серены решение, конечно, смелое. Но принести результат оно могло при идеальном исполнении чуть ли не каждого удара и максимального настроя от начала и до самого конца встречи. Нету были моменты, в которые американка действительно не знала, что ей делать с соперницей. Но в этом и мощь Серены - надолго в подобный ступор ее ввести просто невозможно.
В стартовой партии шансов на приеме у спортсменок было не так уж и много. Первой зацепилась за подачу соперницы именно Арина, но Уильямс ушла с двух брейк-поинтов. А вот Соболенко повторить тот же фокус не удалось. Осложняло Арине задачу ещё и то, что Серена навязала борьбу в самый подходящий момент - ее брейк-поинты были ещё и сет-боллами. Соболенко не справилась и со второго мяча представительница США забрала подачу оппонентки, а вместе с ней и весь стартовый сет.
В начале второй партии случилась такая себе битва с мечами наголо. Было много ошибок и излишнего риска, но хватало и красивейших ударов в исполнении обеих теннисисток. Арина вышла победительницей из этого яркого дебюта - повела сразу с двумя брейками сначала 3:0, затем и 5:1. Серена вернуться в борьба за партию, при всем желании, не смогла.
Но в третьем сете игру Уильямс успокоила, соперницу немного "засушила" и снова именно американка стала просто фантастически эффективной, тогда как у Арины продолжались срывы. Да, они чередовались с красивейшими ударами, но стабильной игрой даже не пахло. Серена быстро повела с геймом на приеме в активе, а вот Соболенко уже в следующем гейме упустила двойной брейк-поинт. Нет, Арина отыграла эту подачу, но под занавес матча Уильямс-младшая вновь вцепилась на приеме мертвой хваткой и выпутаться Соболенко ну никак не могла.
В 1/4 финала Australian Open - 2021 Серена Уильямс сыграет с победительницей матча между Симоной Халеп и Игой Швентек.
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