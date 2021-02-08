Денис Шаповалов к часу ночи оставил за собой битву против Янника Синнера в первом раунде Australian Open - 2021.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
1-й круг
(11) Денис Шаповалов - Янник Синнер - 3:6, 6:3, 6:2, 4:6, 6:4
Отметим, что Шаповалов таким образом прервал собственную шестиматчевую серию поражений. А вот Синнер, напротив, не смог продлить победную серию, которая, если отбросить выставочные матчи, составила 10 поединков. Янник взял титулы на двух последний официальных турнирах, в которых принимал участие - в Софии и Мельбурне.
Во втором раунде Australian Open - 2021 Денис Шаповалов сыграет с австралийцем Бернардом Томичем.
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