Леся Цуренко проигрывает на старте квалификации турнира в Аделаиде.

Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла уже стартовый матч квалификации соревнований WTA в Аделаиде. В первом же раунде отбора Леся уступила местной спортсменке Астре Шарме, получившей в отборе 11-й номер посева. Цуренко в каждой из партий вела с брейком, но взяла лишь второй сет. В решающем отрезке матча украинка и вовсе после быстрого успеха на приеме получить от соперницы скрытую баранку.
WTA-250
Аделаида, Австралия
1-й раунд квалификации
(11) Астра Шарма - Леся Цуренко - 6:4, 4:6, 6:1
За выход в основную сетку турнира в Аделаиде Астра Шарма поспорит с итальянской теннисисткой Ясмин Паолини.
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