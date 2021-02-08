Сергей Стаховский в пяти партиях уступил Душану Лайовичу в первом раунде Australian Open.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
1-й круг
(23) Душан Лайович - (Q) Сергей Стаховский - 5:7, 6:4, 6:3, 5:7, 6:4
Судьбу достаточно ровного стартового сета встречи решил единственный брейк, который Сергей Стаховский сумел оформить уже под самый занавес этого отрезка матча. Развить успех украинскому теннисисту не удалось и начало второй партии Сергей уже попросту провалил, дважды проиграв собственную подачу. Один брейк Стаховский отыграл, причем сделал это под ноль, но вернуться в борьбу за партию у украинского теннисиста не получилось.
Более того, Лайович продолжил диктовать ход игры и в начале третьего отрезка поединка. Душан быстро повел с геймом на приеме в активе, уверенно подавал, а потом и еще один брейк под самый занавес сета оформил. Но, оказавшись, фактически, на краю пропасти, Стаховский смог найти в себе силы и обострить борьбу.
В четвертой партии Душан столкнулся с серьезными проблемами на подаче, правда Сергей пользовался ими явно не на все 100-процентов. Дважды Стаховский вырывался вперед с брейком, но тут же проигрывал и собственный гейм. К счастью, в концовке партии украинцу удалось и в третий раз отличиться на приеме и моментально подать на сет.
Решающий отрезок встречи получился достаточно нервным. И не справился с этими эмоциями, как раз, украинский теннисист. Стаховский буквально провалил важнейший 10-й гейм. Сначала Сергей позволил Лайовичу добраться до тройного матч-болла, но героически отыгрался со счета 0:40 на собственной подаче. Правда, Душан продолжил борьбу и в этом же гейме с пятого матч-болла оформил итоговую победу.
Во втором раунде Australian Open - 2021 Душан Лайович сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом.
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