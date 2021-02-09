Элина Свитолина выходит во второй раунд Australian Open - 2021.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
1-й раунд
(5) Элина Свитолина - Мария Боузкова - 6:3, 7:6(5)
Именно Свитолина первой в отчётном матче столкнулась с проблемами на собственной подаче. Элина практически в начале встречи была вынуждена отыгрывать брейк-поинт у соперницы, но украинская теннисистка успешно справилась с задачей, а уже через несколько минут и сама навязала Боузковой борьбу на приеме. Своим шансом Свитолина воспользовалась и оказалась в роли лидера. Перевес Элина удержала до самого завершения сета, хотя подача на партию прошла не настолько спокойной, как украинке хотелось бы. Мария отыграла двойной сет-болл и даже добралась до брейкового мяча, но с боями Свитолина оформила победу в стартовом отрезке встречи.
Второй сет Свитолина начала с упущенной подачи, но моментально восстановила равновесие в счёте. Особо нервной получилась концовка партии. Сначала Элина не воспользовалась двойным скрытым матч-боллом, а потом уже сама была вынуждена отыгрывать полноценный сет-поинт у соперницы. Был у украинской теннисистки ещё один шанс не доводить дело до тай-брейка, но Боузкова снова взяла сложнейший гейм на собственной подаче.
Отчаянная борьба продолжилась и на тае, но в его концовке чуть собраннее оказалась именно Элина. Во втором раунде Открытого Первенства Австралии Свитолина сыграет с американкой Кори Гауфф.
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