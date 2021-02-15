Элина Свитолина не сумела выйти в четвертьфинал Australian Open - 2021.

Мельбурн, Австралия
4-й раунд
Джессика Пегула - (5) Элина Свитолина - 6:4, 3:6, 6:3
Наверное у Элины Свитолиной давно не было такой перспективной сетки на Турнире Большого Шлема. Если забыть на пару минут сегодняшнюю встречу и просто проанализировать турнирную таблицу, сложившуюся к началу четвертого круга, то можно было предположить, что до полуфинала с Эшли Барти Свитолина должна добираться без особых вопросов. А на деле Элина снова проигрывает сопернице, которую она просто обязана была выбивать с мейджора.
В начале встречи Пегула действительно показывала отменный теннис. Свитолина некоторое время держалась за счёт подачи, но потом и она стала сбоить. Первые проблемы Элина смогла ликвидировать и отыграться с двух брейк-поинтов, но через несколько минут Джессика уже была впереди с геймом на приеме в активе - в ключевой момент гейма украинская теннисистка допустила двойную ошибку.
Самое обидное в данной ситуации было то, что Элина, кажется, и сама не понимала, как действовать в отчётном матче. Никакой тебе стабильности и тактической гибкости. Благо сама Пегула оказалась не готова проводить весь матч без провалов, так что у Свитолиной появились шансы. Сначала, правда, Элина в начале второго сета проиграла ещё одну собственную подачу, а затем... Затем Пегула настолько рассыпалась, что украинская теннисистка, показывающая далеко не лучшую игру, чуть было не завершила сет со скрытой баранкой для соперницы.
Свитолина взяла две подачи Джессики подряд и вполне могла оформить и третий брейк, но умудрилась упустить тройной скрытый сет-болл. В борьбу за сет Пегула даже после этого фееричного гейма не вернулась, но уверенности в собственных силах накануне решающей партии у американки точно прибавилось.
Подобный спад, который случился в игре Пегулы во втором сете, Свитолина использовала лишь для набора очков. Сама же украинская теннисистка собственные действия не улучшила, так что не ясно, за счёт чего Элина могла развивать успех. Тем более, что Пегула с провалом справилась и заиграла, может, не так уверенно, как в начале матча, но все же вполне стабильно.
Джессика и в третьей партии первой вырвалась вперёд с брейком. Удержать перевес Пегуле, кстати, не позволили собственные ошибки. Например, на брейк-поинте у Свитолиной американская теннисистка выдала двойную. Но даже отыгравшись у Элины не хватило ресурса для настоящей борьбы в концовке встречи. Джессика моментально восстановила свой перевес в счете и уверенно подала на матч.
В четвертьфинале Открытого Первенства Австралии состоится вполне неожиданное американское дерби. Джессика Пегула сыграет против Дженнифер Бреди, переигравшей в своем матче четвертого круга Донну Векич.
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