понедельник, 1 февраля 2021 г.

Элина Свитолина начинает выступления в Мельбурне с победы над Андреа Петкович.

Украинская теннисистка Элина Свитолина, получившая на соревнованиях категории WTA 500 в Мельбурне 3-й номер посева, уверенно начинает выступления на турнире. В первом матче Элина в двух партиях переиграла представительницу Германии Андреа Петкович, занимающую 102-ю строчку текущего мирового рейтинга.

WTA-500
Мельбурн, Австралия
2-й круг

(3) Элина Свитолина - Андреа Петкович - 6:1, 6:4

В начале встречи Свитолиной пришлось изрядно потрудиться для того, чтобы защитить собственную подачу. Стартовый гейм украинская теннисистка взяла лишь отыграв сначала тройной брейк-поинт, а потом еще и 3 простых брейковых мяча у соперницы. Петкович, правда, продолжить навязывать Элине борьбу не смогла. К середине стартового сета украинская теннисистка полностью захватила инициативу и дважды под ноль взяла подачу соперницы. 

Вторая партия прошла в чуть более напряженной борьбе. Элина всегда была на шаг впереди соперницы, но дважды после брейка в собственном исполнении упускала и свою подачу. Лишь после третьего успеха на приеме Свитолина смогла подтвердить брейк и под ноль подать на победу в противостоянии.

В третьем раунде турнира в Мельбурне Элина Свитолина сыграет с представительницей Латвии Аленой Остапенко. 

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 12:17
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправка комментария

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)