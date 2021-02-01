Элина Свитолина начинает выступления в Мельбурне с победы над Андреа Петкович.

WTA-500
Мельбурн, Австралия
2-й круг
(3) Элина Свитолина - Андреа Петкович - 6:1, 6:4
В начале встречи Свитолиной пришлось изрядно потрудиться для того, чтобы защитить собственную подачу. Стартовый гейм украинская теннисистка взяла лишь отыграв сначала тройной брейк-поинт, а потом еще и 3 простых брейковых мяча у соперницы. Петкович, правда, продолжить навязывать Элине борьбу не смогла. К середине стартового сета украинская теннисистка полностью захватила инициативу и дважды под ноль взяла подачу соперницы.
Вторая партия прошла в чуть более напряженной борьбе. Элина всегда была на шаг впереди соперницы, но дважды после брейка в собственном исполнении упускала и свою подачу. Лишь после третьего успеха на приеме Свитолина смогла подтвердить брейк и под ноль подать на победу в противостоянии.
В третьем раунде турнира в Мельбурне Элина Свитолина сыграет с представительницей Латвии Аленой Остапенко.
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