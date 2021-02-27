суббота, 27 февраля 2021 г.

Ига Швентек уверенно обыграла Белинду Бенчич и стала победительницей турнира в Аделаиде.

Польская теннисистка Ига Швентек становится триумфатором соревнований категории WTA-500 в австралийской Аделаиде. В титульном матче Ига уверенно переиграла 2-ю ракетку турнира представительницу Швейцарии Белинду Бенчич. В каждом из сетов матча Швентек отдала сопернице всего по 2 гейма. На победу в финале турнира Ига Швентек потратила чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.

WTA-500
Аделаида, Австралия
Финал

(5) Ига Швентек - (2) Белинда Бенчич - 6:2, 6:2

Швентек за весь матч не дала сопернице заработать ни одного брейк-поинта. Сама же польская теннисистка по 2 раза в каждом из сетов отличилась на приеме.

Титул в Аделаиде становится для Иги Швентек всего вторым в профессиональной карьере. Первый трофей польская теннисистка выиграла на Ролан Гаррос - 2020.

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о 11:38
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