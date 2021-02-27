Ига Швентек уверенно обыграла Белинду Бенчич и стала победительницей турнира в Аделаиде.

WTA-500
Аделаида, Австралия
Финал
(5) Ига Швентек - (2) Белинда Бенчич - 6:2, 6:2
Швентек за весь матч не дала сопернице заработать ни одного брейк-поинта. Сама же польская теннисистка по 2 раза в каждом из сетов отличилась на приеме.
Титул в Аделаиде становится для Иги Швентек всего вторым в профессиональной карьере. Первый трофей польская теннисистка выиграла на Ролан Гаррос - 2020.
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