Ига Швентек становится первой финалисткой турнира в Аделаиде.

WTA-500
Аделаида, Австралия
1/2 финала
(5) Ига Швентек - Жиль Тайхманн - 6:3, 6:2
Швентек крайне уверенно провела матч в контексте игры на собственной подаче. Польская теннисистка ни разу не упустила свой гейм, да и вообще позволила сопернице добраться лишь до одного брейк-поинта. Сама же Ига трижды отличилась на приеме. Победу в стартовом сете встречи польская теннисистка обеспечила себе благодаря единственному брейку. А вот в концовке второй партии Ига дважды подряд смогла взять подачу Тайхманн.
За титул соревнований в Аделаиде Ига Швентек поспорит с победительницей матча между Белиндой Бенчич из Швейцарии и американской теннисисткой Кори Гауфф.
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