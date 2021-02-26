пятница, 26 февраля 2021 г.

Ига Швентек становится первой финалисткой турнира в Аделаиде.

Польская теннисистка Ига Швентек, которая является 5-й ракеткой соревнований категории WTA-500 в Аделаиде, уверенно пробивается в титульный матч турнира. На стадии 1/2 финала Ига добилась спокойной победы над представительницей Швейцарии Жиль Тайхманн, занимающей 61-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в поединке Швентек понадобились 2 партии и чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.

WTA-500
Аделаида, Австралия
1/2 финала

(5) Ига Швентек - Жиль Тайхманн - 6:3, 6:2

Швентек крайне уверенно провела матч в контексте игры на собственной подаче. Польская теннисистка ни разу не упустила свой гейм, да и вообще позволила сопернице добраться лишь до одного брейк-поинта. Сама же Ига трижды отличилась на приеме. Победу в стартовом сете встречи польская теннисистка обеспечила себе благодаря единственному брейку. А вот в концовке второй партии Ига дважды подряд смогла взять подачу Тайхманн.

За титул соревнований в Аделаиде Ига Швентек поспорит с победительницей матча между Белиндой Бенчич из Швейцарии и американской теннисисткой Кори Гауфф.

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о 11:20
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