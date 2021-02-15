Стефанос Циципас без борьбы вышел в 1/4 финала Australian Open - 2021.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
4-й раунд
(5) Стефанос Циципас - (9) Маттео Берреттини - w\o
В четвертьфинале Открытого Первенства Австралии Стефанос Циципас сыграет со 2-м номером посева испанцем Рафаэлем Надалем. Рафа в своем матче четвертого круга уверенно переиграл итальянского спортсмена Фабио Фоньини.
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