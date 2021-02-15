понедельник, 15 февраля 2021 г.

Стефанос Циципас без борьбы вышел в 1/4 финала Australian Open - 2021.

Греческому теннисисту Стефаносу Циципасу, получившему в Мельбурне 5-й номер посева, не пришлось выходить на корт для того, чтобы преодолеть стадию четвертого круга Открытого Первенства Австралии. Соперник Стефаноса 9-я ракетка австралийского мейджора представитель Италии Маттео Берреттини снялся с соревнований еще до начала встречи. Причиной отказа Берреттини стало растяжение мышц живота. 

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
4-й раунд 

(5) Стефанос Циципас - (9) Маттео Берреттини - w\o

В четвертьфинале Открытого Первенства Австралии Стефанос Циципас сыграет со 2-м номером посева испанцем Рафаэлем Надалем. Рафа в своем матче четвертого круга уверенно переиграл итальянского спортсмена Фабио Фоньини.

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о 12:08
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