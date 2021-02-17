Рафаэль Надаль ведя 2:0 по сетам уступил Стефаносу Циципасу в четвертьфинале Australian Open - 2021.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
1/4 финала
(6) Стефанос Циципас - (2) Рафаэль Надаль - 3:6, 2:6, 7:6(4), 6:4, 7:5
Может сам факт победы Стефаноса Циципаса над Рафаэлем Надалем и нельзя назвать громкой сенсацией. Все-таки Рафа проиграл не в стартовых раундах Открытого Первенства Австралии и не представителю второй сотни мирового рейтинга. Но то, как развивались события в отчетном матче, заставляет говорить об действительно уникальной победе греческого теннисиста. Всего второй раз в карьере Циципас отыгрался с 0:2 по партиям. И если первый раз это случилось во встрече с середняком тура - Хауме Мунаром на старте Ролан Гарроса - 2020, то на этот раз обыгран настоящий топ-спортсмен.
Надаль действительно идеально провел два стартовых сета встречи. Да что там, даже третью партию вплоть до самого тай-брейка Рафа отыгрывал просто прекрасно. Испанец показывал идеальную эффективность. У Циципаса не было ровным счетом никаких шансов на приеме, ну а сам Надаль четко пользовался даже минимальными возможностями. Стефанос дал сопернику 3 брейк-поинта за два сета. И все Рафаэль успешно реализовал.
Третья партия вообще стала апогеем уверенности Надаля в собственной подаче. Первое очко на приеме за весь сет Циципас взял уже в тот момент, когда Рафа подавал на тай-брейк. То есть 5 подряд собственных геймов испанец выиграл вовсе под ноль. Да, греческий теннисист тоже стал куда увереннее отрабатывать подачи, так что у самого Надаля шансов на приеме не просматривалось. Но уверенная игра Рафаэля наталкивала на мысль, что на этом тай-брейке матч и завершиться.
В целом, началось все очень даже неплохо для Надаля. Циципас позволил испанцу повести с мини-брейком, и тут... Конечно, сейчас очень много теннисных экспертов будут говорить, что вот тот удивительно неточный смэш, который так неуверенно пробил Рафа, решил судьбу всего матча. Во многом, эта мысль будет верной, ведь испанец упустил очень важный перевес. Да и в целом ошибка пришла на ровном месте - свеча от Стефаноса была не такой уж и сложной, так что Рафаэль был просто обязан вколачивать "гвоздь". Вместо этого мяч полетел чуть ли не на трибуны и Надаля будто подменили.
Нет, Рафа не выключился из борьбы даже после того, как на тай-брейке третьей партии у него случилось еще несколько срывов и сет ушел в копилку Стефаноса. В конце-концов, греческий теннисист лишь размочил счет в матче. Кстати, именно в этот момент прервалась феноменальная серия Рафаэля из 35 выигранных подряд сетов на Турнирах Большого Шлема. Рекорд Роджера Федерера из 36 партий устоял.
Но кроме того, что сам испанец немного расклеился, куда увереннее заиграл и Циципас. В четвертой партии, например, он несколько раз неплохо цеплялся на приеме и имел прекрасные шансы уйти в отрыв с брейком. Да, в начале сета Надаль отыгрывался, но в итоге дрогнул. Стефанос реализовал скрытый сет-болл и уверенно подал на четвертую партию.
Когда сет перетек в решающий отрезок поклонникам Надаля стало совсем уж не по себе. Рафа вроде бы собрался и предельно сконцентрировался. Ошибок стало поменьше, Циципас до брейк-поинтов добираться перестал. Правда и сам грек подачи держал более чем уверенно. Казалось, что оба даже согласились разыграть путевку в полуфинал на чемпионском тай-брейке. Но в самый неожиданный момент случился провал. Рафаэль под ноль проиграл подачу на тай, при этом ключевыми стали именно ошибки Надаля, а не фееричная игра соперника. Циципас неожиданно получил шанс подавать на матч. Стефанос немного забуксовал, сначала получил 0:30, потом отыгрался, заработал пару матч-боллов, но не реализовал их. Даже брейк-поинт для Надаля в этом гейме случился. Но в итоге с третьего матч-поинта Стефанос Циципас оформил феноменальную победу.
Теперь в 1/2 финала Открытого Первенства Австралии Стефанос Циципас сыграет против россиянина Даниила Медведева, который в своем четвертьфинальном матче переиграл соотечественника Андрея Рублева.
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