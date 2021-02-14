воскресенье, 14 февраля 2021 г.

Александр Зверев выходит в четвертьфинал Открытого Первенства Австралии.

Немецкий теннисист Александр Зверев, получивший в Мельбурне 6-й номер посева, уверенно преодолевает стадию четвертого круга Australian Open - 2021. В борьбе за выход в 1/4 финала первого мейджора в сезоне Александр в трёх партиях обыграл серба Душана Лайовича, занимающего 27-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в матче Зверев потратил около 2 часов и 25 минут игрового времени.

Australian Open - 2021
Мельбурн, Австралия
4-й раунд

(6) Александр Зверев - (23) Душан Лайович - 6:4, 7:6(5), 6:3

Первым на приеме в этом матче отличился именно Лайович, но удержать перевес сербскому теннисисту не удалось. Очень быстро Зверев ответил обратным брейком, а в середине партии немец ещё раз взял подачу соперника и спокойно довел стартовую партию до победы.

Во втором сете все самое интересное спортсмены придержали к развязке партии. Сначала Лайович откровенно провалил начало подачи на тай-брейк. Душан дал сопернику заработать тройной брейк-поинт, но отыгрался со счета 0:40. Подачу сербский теннисист не удержал, но и Зверев не подал на партию. В итоге судьба сета решилась на тай-брейке, концовку которого чуть стабильнее провел Александр.

И лишь в третьей партии Зверев смог четко отработать все собственные подачи. В начале сета Александр взял подачу соперника и вполне мог и второй брейк оформить, но ограничился минимальным перевесом в счёте.

В 1/4 финала Открытого Первенства Австралии Александр Зверев сыграет с победителем матча между Новаком Джоковичем и Милошем Раоничем.

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о 12:41
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