Виктория Азаренко становится четвертьфиналисткой турнира в Дохе.

WTA-500
Доха, Катар
2-й раунд
(8) Виктория Азаренко - (Q) Лаура Зигемунд - 6:4, 6:2
Пока Виктория присматривалась к сопернице сама Лаура Зигемунд попыталась дерзко начать встречу и захватить инициативу в матче. Именно немецкой теннисистке удалось первой отличиться на приеме, но Азаренко быстро остудила пыл Лауры. Сразу за брейком в исполнении Зигемунд последовали сразу 2 подряд выигранных на приеме гейма в исполнении белорусской спортсменки. Если первый брейк дался Вике достаточно просто - соперница провалила подачу и отдала ее под ноль - то вот ради второго пришлось изрядно потрудиться. В том гейме счет "ровно" фиксировался 9 раз и лишь с четвертого брейк-поинта Виктория таки ушла в отрыв.
Правда, этот перевес в счете для Азаренко не стал решающим. Качели продолжились и Лаура тут же отыграла свое минимальное отставание. Затягивать партию Виктории не хотелось, потому она снова мобилизовала все силы и оформила очередной брейк. Подача на сет для белорусской теннисистки прошла пусть и не без проблем, но Зигемунд до брейк-поинтов в этом гейме не добиралась.
По ходу второй партии показалось, что борьба во встрече уже закончена. Азаренко просто ударно провела стартовый отрезок этого сета, повела сразу с тремя брейками и выходила подавать на победу с баранкой в этом фрагменте матча. И вот тут неожиданно сложились два фактора - сама Виктория слишком рано поверила в победу, ну и Зигемунд проснулась и решила еще пободаться.
Сначала Виктория не реализовала 2 матч-болла и отдала первую подачу на победу. Через несколько минут Азаренко не воспользовалась уже матч-поинтом на приеме. Лаура вытерпела и таки защитила собственный гейм. Правда, на этом героизм немецкой теннисистки иссяк. Виктория справилась с нервами и четко отработала вторую подачу на победу.
В четвертьфинале турнира в Дохе Виктория Азаренко сыграет с победительницей встречи между лидером посева украинкой Элиной Свитолиной и представительницей Японии Мисаки Дои.
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