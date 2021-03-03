среда, 3 марта 2021 г.

Виктория Азаренко становится четвертьфиналисткой турнира в Дохе.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко продолжает успешные выступления на соревнованиях в катарской Дохе, на которых она получила 8-й номер посева. На стадии второго круга Виктория в двух партиях справилась с представительницей Германии Лаурой Зигемунд, начинавшей выступления на турнире еще с сита квалификации. Стартовый сет получился весьма напряженным и боевым, но вот по ходу второй партии Азаренко вполне могла отвесить сопернице полноценную баранку. 

WTA-500
Доха, Катар
2-й раунд 

(8) Виктория Азаренко - (Q) Лаура Зигемунд - 6:4, 6:2

Пока Виктория присматривалась к сопернице сама Лаура Зигемунд попыталась дерзко начать встречу и захватить инициативу в матче. Именно немецкой теннисистке удалось первой отличиться на приеме, но Азаренко быстро остудила пыл Лауры. Сразу за брейком в исполнении Зигемунд последовали сразу 2 подряд выигранных на приеме гейма в исполнении белорусской спортсменки. Если первый брейк дался Вике достаточно просто - соперница провалила подачу и отдала ее под ноль - то вот ради второго пришлось изрядно потрудиться. В том гейме счет "ровно" фиксировался 9 раз и лишь с четвертого брейк-поинта Виктория таки ушла в отрыв. 

Правда, этот перевес в счете для Азаренко не стал решающим. Качели продолжились и Лаура тут же отыграла свое минимальное отставание. Затягивать партию Виктории не хотелось, потому она снова мобилизовала все силы и оформила очередной брейк. Подача на сет для белорусской теннисистки прошла пусть и не без проблем, но Зигемунд до брейк-поинтов в этом гейме не добиралась.

По ходу второй партии показалось, что борьба во встрече уже закончена. Азаренко просто ударно провела стартовый отрезок этого сета, повела сразу с тремя брейками и выходила подавать на победу с баранкой в этом фрагменте матча. И вот тут неожиданно сложились два фактора - сама Виктория слишком рано поверила в победу, ну и Зигемунд проснулась и решила еще пободаться. 

Сначала Виктория не реализовала 2 матч-болла и отдала первую подачу на победу. Через несколько минут Азаренко не воспользовалась уже матч-поинтом на приеме. Лаура вытерпела и таки защитила собственный гейм. Правда, на этом героизм немецкой теннисистки иссяк. Виктория справилась с нервами и четко отработала вторую подачу на победу. 

В четвертьфинале турнира в Дохе Виктория Азаренко сыграет с победительницей встречи между лидером посева украинкой Элиной Свитолиной и представительницей Японии Мисаки Дои.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook. А еще мы есть в Telegram
о 15:56
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправка комментария

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)