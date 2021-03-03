Александр Зверев проигрывает уже в первом раунде соревнований в Роттердаме.

ATP-500
Роттердам, Нидерланды
1-й раунд
Александр Бублик - (3) Александр Зверев - 7:5, 6:3
Конечно, поражение Александра Зверева уже на самом старте турнира в Роттердаме можно назвать настоящей сенсацией. Да, Бублик по ходу текущего сезона набрал достаточно неплохую форму и побывал уже в двух финалах турниров ATP-250. Но, согласитесь, эти два проигранных титульных матча уж точно не могут перевесить статус немца - игрока топ-10 мирового рейтинга и четвертьфиналиста последнего мейджора.
Зверев отчетный поединок начал, как и полагается настоящему фавориту. Уже после стартового гейма встречи Александр вырвался вперед с брейком и, казалось бы, спокойно вел партию к победе. Провал случился в 8-м гейме, когда Зверев не просто дал Бублику возможность заработать свои первые брейк-поинты в матче, а и с первой же попытки оформить обратный брейк. Побороть нервозность немцу не удалось и под занавес сета он еще и не подал на тай-брейк, подарив сопернику всю партию.
Сценарий второго сета получился практически идентичным. Снова Зверев сумел быстро получить преимущество в счете, но опять Бублик не просто отыгрался, а и в тяжелейшей борьбе в гейме с 5-ю брейк-поинтами второй раз взять подачу именитого оппонента. Саша мог и спастись, но при подаче представителем Казахстана на матч не реализовал двойной брейк-поинт.
Для Александра Бублика эта победа стала лишь 3-й в карьере над представителем топ-10 мирового рейтинга. До этого он обыгрывал Гаэля Монфиса на Ролан Гаррос - 2020 и Маттео Берреттини уже по ходу текущего сезона на турнире в Анталье.
Во втором раунде соревнований в Роттердаме Александр Бублик сыграет с победителем матча Томми Пол - Лоренцо Сонего.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook. А еще мы есть в Telegram
Комментариев нет:
Отправка комментария