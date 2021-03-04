Жереми Шарди на двух тай-брейках переиграл Давида Гоффина в Роттердаме.

ATP-500
Роттердам, Нидерланды
2-й раунд
(Q) Жереми Шарди - (6) Давид Гоффин - 7:6(3), 7:6(5)
Примечательно, что в стартовой партии у Давида Гоффина были очень неплохие шансы на успех. В концовке сета Давид сумел отличиться на приеме и получить возможность подавать на победу. Но с сет-болла у бельгийца Шарди смог выцарапать важнейший гейм и перевести партию на тай-брейк, который француз увернно и выиграл. Во втором сете ни у одного из спортсменов не было никаких шансов на приеме. А на тае Жереми оформил победу в матче с минимальным перевесом.
В четвертьфинале турнира в Роттердаме Жереми Шарди сыграет с россиянином Андреем Рублевым, переигравшим во втором раунде представителя Великобритании Энди Маррея.
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