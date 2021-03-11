Роджер Федерер уступил Николозу Басилашвили в четвертьфинале турнира в Дохе.

ATP-250
Доха, Катар
1/4 финала
Николоз Басилашвили - (2) Роджер Федерер - 3:6, 6:1, 7:5
Конечно, наверное слишком смелым было бы ожидать от Роджера Федерера борьбы за трофей уже на первом после годичной паузы турнире. Стартовую победу швейцарца в Дохе крайне уверенной назвать не получалось, но порой игра Роджера действительно приносила настоящее удовольствие, так что почему бы болельщикам было и не задуматься о чем-то большем. Сегодня Басилашвили эти надежды разбил вдребезги. Точнее не так, форма самого Федерера показала, что возвращение в тур триумфальным станет явно не на первых же соревнованиях.
Начало четвертьфинального матча позитивный настрой поклонникам Роджера сберечь позволяло. Да, была парочка геймов, в которых Федерера пришлось отыгрываться с брейк-поинтов, но между ними уместился момент, когда сам швейцарец отличился на приеме. Перевес, пусть и совсем не солидный, Роджер удержал и положил в свою копилку стартовый сет.
А вот вторая партия обнажила слишком много проблем швейцарца. И на подаче действия были далеко не идеальными, все-таки дважды за сет упускать свой гейм Федерер явно не привык. Да и шансами на приеме Роджер разбрасывается не так часто. А ведь после первого успеха на приеме в исполнении Николоза у Федерера был тройной брейк-поинт, которым он не воспользовался. Второй брейк от Басилашвили может ситуацию в сете совсем не поменял, но уверенности грузину точно добавил.
В третьей партии Федерер, конечно, просто чудом спасся в середине игрового отрезка. Свою подачу Роджер защитил сразу с трёх брейк-поинтов у Басилашвили. И если бы в концовке встречи Федерер реализовал свой матч-болл на приеме, можно было бы вновь говорить о гениальном спасении встречи. Но случилось все с точностью наоборот. Шансом Роджер не воспользовался, сразу же упустил собственный гейм, а там и Николоз спокойно подал на победу.
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