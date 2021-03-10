Возвращение легенды. Роджер Федерер выигрывает свой первый более чем за год матч в туре.

ATP-250
Доха, Катар
2-й раунд
(2) Роджер Федерер - Даниэль Эванс - 7:6(8), 3:6, 7:5
Ясно, что этого матча теннисный мир ждал с невероятным нетерпением. И тут даже не следует говорить исключительно о фанах самого Роджера Федерера, для которых сегодняшний день вполне можно обозначать красным цветом в календаре. Вопрос о том, в какой форме может вернуться швейцарский теннисист интересовал и экспертов, и нейтральных болельщиков, и поклонников прямых конкурентов Роджера. Оправдал ли Федерер все ожидания? Наверное, этот вопрос второстепенный. Он вернулся, и это самое главное. И даже добился непростой победы в стартовом более чем за год матче в туре.
Даниэля Эванса нельзя назвать удобным соперником для проверки своих сил после столь длительного перерыва. Британец умеет и темп выдерживать,и остро атаковать, и терпеть натиск соперника по мере необходимости. В первой партии ему, по сути, именно последним и пришлось заниматься. По Роджеру было заметно, что он откровенно соскучился по игре, да и физические возможности позволяли ему давить на соперника. Процент первой подачи просто зашкаливал и по итогам всего первого сета он составил даже выше 80-%. Чисто выигранными мячами Роджер тоже баловал частенько, так что удовольствие от игры швейцарца поклонники получили гарантированно.
Конечно, без спадов обойтись просто не могло. Например, в концовке стартовой партии случился первый в матче брейк-поинт. И заработал его именно Эванс. Роджер отыгрался, перевел сет на тай-брейк, который получился невероятно нервным. Победа на нем показала, что и с настроем, и с характером у швейцарца все в полном порядке.
Куда любопытнее было наблюдать за Роджером во второй партии - когда кураж прошел, физика уже немного дала о себе знать, да и соперник приноровился к игре швейцарца. У Федерера прилично упал процент попадания первым мячом, а мы понимаем, насколько важен этот показатель при том стиле игры, который проповедует Роджер. Выигрывать мячи в несколько ударов, естественно, стало куда сложнее. Ноги двигаться тоже стали не так быстро, в общем, Федерер столкнулся с ожидаемыми проблемами. Вылилось это в единственный проигранный гейм на собственной подаче и упущенный второй сет в целом.
Страшно за результат матча стало в тот момент, когда в середине решающей партии у Роджера снова подвисла подача. Федерер отыгрался с двух брейк-поинтов, а под занавес встречи уже сам швейцарец замучил Даниэля цепкостью на приеме. В двух геймах подряд Роджер зарабатывал матч-болл. В первом случае Эванс выпутался, но вот подать на тай-брейк третьей партии британский теннисист не сумел.
Теперь в четвертьфинале турнира в Дохе Роджер Федерер сыграет с грузинским теннисистом Николозом Басилашвили.
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