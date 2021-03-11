Денис Шаповалов не сумел преодолеть стадию 1/4 финала на турнире в Дохе.

ATP-250
Доха, Катар
1/4 финала
Тейлор Фритц - (4) Денис Шаповалов - 5:7, 6:3, 7:5
Стоит отметить, что в решающей партии встречи Шаповалов сумел отыграться с подачи соперником на победу, ликвидировав в том гейме двойной матч-болл у Фритца. Правда, через несколько минут Денис снова упустил собтвенный гейм и со второй попытки Тейлор подал на матч под ноль.
В полуфинале турнира в Дохе Тейлор Фритц сыграет с победителем поединка между Роджером Федерером и Николозом Басилашвили.
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