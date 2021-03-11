четверг, 11 марта 2021 г.

Денис Шаповалов не сумел преодолеть стадию 1/4 финала на турнире в Дохе.

4-й номер посева соревнований категории ATP-250 в катарской Дохе канадский теннисист Денис Шаповалов не смог пробиться в полуфинал турнира. На стадии 1/4 финала Денис в напряженном трехсетовом противостоянии уступил американцу Тейлору Фритцу, занимающему 33-ю строчку текущего мирового рейтинга. Шаповалов оставил за собой стартовую партию поединка, но проиграл два последующих отрезка противостояния. На победу в матче Тейлор Фритц потратил чуть более двух часов игрового времени.

ATP-250
Доха, Катар 
1/4 финала

Тейлор Фритц - (4) Денис Шаповалов - 5:7, 6:3, 7:5

Стоит отметить, что в решающей партии встречи Шаповалов сумел отыграться с подачи соперником на победу, ликвидировав в том гейме двойной матч-болл у Фритца. Правда, через несколько минут Денис снова упустил собтвенный гейм и со второй попытки Тейлор подал на матч под ноль.

В полуфинале турнира в Дохе Тейлор Фритц сыграет с победителем поединка между Роджером Федерером и Николозом Басилашвили.

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о 15:54
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