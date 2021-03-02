Катарина Завацкая проигрывает на старте основной сетки турнира в Лионе.

WTA-250
Лион, Франция
1-й раунд
(Q) Маргарита Гаспарян - Катарина Завацкая - 6:4, 6:1
Отметим, что в середине стартовой партии Маргарита Гаспарян из-за проблем со спиной была вынуждена взять довольно продолжительный медицинский тайм-аут. Помощь "физио" россиянке помогла, как минимум именно после паузы она оформила решающий брейк в первом сете, а потом просто разгромила Завацкую по ходу второй партии.
Во втором раунде турнира в Лионе Маргарита Гаспарян сыграет с победительницей матча между 4-й ракеткой соревнований местной теннисисткой Кристиной Младенович и представительницей Румынии Микаэлой Бузарнеску.
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