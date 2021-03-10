среда, 10 марта 2021 г.

Егор Герасимов уничтожил Янника Ханфмана на старте турнира в Марселе.

Белорусский теннисист Егор Герасимов более чем уверенно преодолевает стартовый раунд соревнований категории ATP-250 во французском Марселе. В матче первого круга Егор в двух партиях обыграл немца Янника Ханфмана, занимающего 105-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Герасимов отдал сопернику всего 2 гейма, а по ходу второй партии и вовсе отвесил Ханфману полноценную баранку. 

ATP-250
Марсель, Франция
1-й раунд

Егор Герасимов - Янник Ханфман - 6:2, 6:0

Примечательно, что со счета 2:2 в стартовом сете Герасимов сумел выиграть сразу 10 геймов подряд. Этого белорусскому теннисисту хватило для уверенной победы в стартовой партии и баранки для соперника по ходу второго отрезка поединка.

Во втором раунде турнира в Марселе Егора Герасимова ждет встреча с лидером посева россиянином Даниилом Медведевым. 

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о 13:54
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