Егор Герасимов уничтожил Янника Ханфмана на старте турнира в Марселе.

ATP-250
Марсель, Франция
1-й раунд
Егор Герасимов - Янник Ханфман - 6:2, 6:0
Примечательно, что со счета 2:2 в стартовом сете Герасимов сумел выиграть сразу 10 геймов подряд. Этого белорусскому теннисисту хватило для уверенной победы в стартовой партии и баранки для соперника по ходу второго отрезка поединка.
Во втором раунде турнира в Марселе Егора Герасимова ждет встреча с лидером посева россиянином Даниилом Медведевым.
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