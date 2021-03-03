Давид Гоффин с баранкой переиграл стартового соперника на турнире в Роттердаме.

Бельгийский теннисист Давид Гоффин, который на прошлой неделе оформил титул на соревнованиях в Монпелье, уверенно начал выступления на турнире категории ATP-500 в Роттердаме. В матче первого круга Давид, получивший в Нидерландах 6-й номер посева, в двух партиях переиграл немца Яна-Леннара Штруффа, занимающего 37-ю строчку текущего мирового рейтинга. Если в стартовом сете Штруфф еще оказывал достойное сопротивление Гоффину, то второй отрезок матча бельгиец выиграл с баранкой.
ATP-500
Роттердам, Нидерланды
1-й раунд
(6) Давид Гоффин - Ян-Леннар Штруфф - 6:4, 6:0
Во втором раунде соревнований в Роттердаме Давид Гоффин сыграет с французским теннисистом Жереми Шарди.
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