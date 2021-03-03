Анетт Контавейт уверенно переиграла Анжелик Кербер в Дохе.

WTA-500
Доха, Катар
2-й раунд
Анетт Контавейт - Анжелик Кербер - 6:1, 6:4
В, казалось бы, достаточно равном матче второго круга турнира в Дохе, борьбы на самом деле и не получилось. Контавейт за исключением одного-единственного гейма во второй партии провела просто идеальный матч на собственных подачах. Кербер цепляться на приеме не удавалось катастрофически, да и в своих геймах немецкая теннисистка испытывала серьезные проблемы.
В итоге стартовый сет Контавейт взяла с комфортным перевесом сразу в два брейка. Уверенно повела в счете Анетт и по ходу второй партии. И вот именно тогда, когда эстонская теннисистка уже мысленно готовилась к победе, Кербер отыграла одну проигранную подачу. Правда, началом камбека этот обратный брейк не стал - Контавейт не позволила Анжелик полностью выровнять ситуацию в счете и спокойно завершила встречу в свою пользу.
В четвертьфинале турнира в Дохе Анетт Контавейт сыграет с победительницей матча между Анастасией Павлюченковой и Петрой Квитовой.
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