среда, 3 марта 2021 г.

Анетт Контавейт уверенно переиграла Анжелик Кербер в Дохе.

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт становится первой четвертьфиналисткой соревнований категории WTA-500 в катарской Дохе. В матче второго круга Анетт в двух партиях переиграла представительницу Германии Анжелик Кербер, занимающую 26-ю строчку текущего мирового рейтинга. Контавейт могла оформить настоящий разгром, но при счете 6:1, 4:1 позволила сопернице немного сократить отставание. На победу в матче Контавейт потратила всего час игрового времени.

WTA-500
Доха, Катар
2-й раунд 

Анетт Контавейт - Анжелик Кербер - 6:1, 6:4

В, казалось бы, достаточно равном матче второго круга турнира в Дохе, борьбы на самом деле и не получилось. Контавейт за исключением одного-единственного гейма во второй партии провела просто идеальный матч на собственных подачах. Кербер цепляться на приеме не удавалось катастрофически, да и в своих геймах немецкая теннисистка испытывала серьезные проблемы. 

В итоге стартовый сет Контавейт взяла с комфортным перевесом сразу в два брейка. Уверенно повела в счете Анетт и по ходу второй партии. И вот именно тогда, когда эстонская теннисистка уже мысленно готовилась к победе, Кербер отыграла одну проигранную подачу. Правда, началом камбека этот обратный брейк не стал - Контавейт не позволила Анжелик полностью выровнять ситуацию в счете и спокойно завершила встречу в свою пользу.

В четвертьфинале турнира в Дохе Анетт Контавейт сыграет с победительницей матча между Анастасией Павлюченковой и Петрой Квитовой. 

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о 14:55
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