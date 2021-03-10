среда, 10 марта 2021 г.

Барбора Крейчикова спокойно пробивается в четвертьфинал турнира в Дубае.

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова, занимающая 63-ю строчку текущего мирового рейтинга, становится четвертьфиналисткой соревнований категории WTA-1000 в Дубае. На стадии третьего круга Барбора более чем уверенно переиграла обидчицу украинки Элины Свитолиной - представительницу России Светлану Кузнецову. На победу в поединке Крейчиковой понадобился час с четвертью игрового времени.

WTA-1000
Дубай, ОАЭ
3-й раунд

Барбора Крейчикова - Светлана Кузнецова - 6:3, 6:2

Судьбу стартового сета решил единственный провальный гейм на собственной подаче в исполнении Светланы Кузнецовой. Ни до, ни после него ни одной из спортсменок не удавалось даже добраться до брейк-поинтов. А вот в этом важнейшем гейме в середине партии Светлана позволила сопернице заработать сразу тройной брейковый мяч. Пусть и не с первой попытки, но шансом Крейчикова воспользовалась и уверенно довела партию до победы. 

В дебюте второго сета Барбора ушла в солидный отрыв сразу с двумя брейками в активе. Одну проигранную подачу Кузнецова отыграла, но ближе к завершению встречи еще раз проиграла собственный гейм. Подать на матч Крейчиковой удалось без каких-либо проблем. 

Теперь в четвертьфинале турнира в Дубае Барбора Крейчикова сыграет с победительницей матча между еще одной россиянкой Анастасией Потаповой и представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.

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о 12:37
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