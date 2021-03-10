Барбора Крейчикова спокойно пробивается в четвертьфинал турнира в Дубае.

WTA-1000
Дубай, ОАЭ
3-й раунд
Барбора Крейчикова - Светлана Кузнецова - 6:3, 6:2
Судьбу стартового сета решил единственный провальный гейм на собственной подаче в исполнении Светланы Кузнецовой. Ни до, ни после него ни одной из спортсменок не удавалось даже добраться до брейк-поинтов. А вот в этом важнейшем гейме в середине партии Светлана позволила сопернице заработать сразу тройной брейковый мяч. Пусть и не с первой попытки, но шансом Крейчикова воспользовалась и уверенно довела партию до победы.
В дебюте второго сета Барбора ушла в солидный отрыв сразу с двумя брейками в активе. Одну проигранную подачу Кузнецова отыграла, но ближе к завершению встречи еще раз проиграла собственный гейм. Подать на матч Крейчиковой удалось без каких-либо проблем.
Теперь в четвертьфинале турнира в Дубае Барбора Крейчикова сыграет с победительницей матча между еще одной россиянкой Анастасией Потаповой и представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.
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