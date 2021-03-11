четверг, 11 марта 2021 г.

Анастасия Потапова потерпела разгромное поражение от Барборы Крейчиковой в четвертьфинале турнира в Дубае.

Российская теннисистка Анастасия Потапова, которая стартовала в основной сетке соревнований категории WTA-1000 в Дубае благодаря wild card от организаторов, не сумела пробиться в полуфинал турнира. На стадии 1/4 финала Анастасия потерпела разгромное поражение от чешской теннисистки Барборы Крейчиковой, занимающей на данный момент 63-ю строчку мирового рейтинга. Потапова в стартовой партии получила от соперницы полноценную баранку, а по ходу второго сета сумела выиграть лишь 2 гейма. На победу в поединке Крейчикова потратила чуть более часа игрового времени.

WTA-1000
Дубай, ОАЭ
1/4 финала

Барбора Крейчикова - (WC) Анастасия Потапова - 6:0, 6:2

Теперь за выход в титульный матч соревнований в Дубае Барбора Крейчикова поспорит с победительницей противостояния между американкой Кори Гауфф и представительницей Швейцарии Жиль Тайхманн.

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о 13:18
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