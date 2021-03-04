четверг, 4 марта 2021 г.

Петра Квитова сломила сопротивление Анетт Контавейт в четвертьфинале турнира в Дохе.

4-я ракетка соревнований категории WTA-500 в катарской Дохе представительница Чехии Петра Квитова становится первой полуфиналисткой турнира. На стадии 1/4 финала Петра в напряженной борьбе переиграла эстонскую теннисистку Анетт Контавейт, занимающую 24-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в противостоянии Квитовой понадобилось 3 партии и почти 2 часа игрового времени.

WTA-500
Доха, Катар
1/4 финала

(4) Петра Квитова - Анетт Контавейт - 6:3, 3:6, 6:2

Еще до начала встречи было очевидно, что легкой прогулки для Петры Квитовой в четвертьфинале турнира в Дохе просто не намечается. Да, Контавейт даже не попала в посев соревнований, но то, как лихо она преодолела путь до четвертьфинала показывает в какой отменной форме пребывает эстонская теннисистка. Сначала в первом раунде турнира она камня на камне не оставила от финалистки последнего мейджора - Дженнифер Бреди из США. Эту победу можно было списать на то, что сама американка все никак не может отойти от Australian Open - 2021.

Но вот то, как Контавейт обыграла во втором раунде Анжелик Кербер говорило о прекрасной готовности Анетт к борьбе за серьезные результаты в Дохе. Квитова же, мягко говоря, не лучшим образом провела Открытое Первенство Австралии, но вот в Катаре стартовала с уверенной победы над Анастасией Павлюченковой. Да и встречу против Контавейт чешская теннисистка начала просто прекрасно. Практически с ходу Петра добилась перевеса сразу в два брейка. 

Да, в концовке стартовой партии Контавейт проснулась и даже отыграла одну проигранную подачу, но уже через несколько минут Квитова праздновала победу в сете - чешская теннисистка оформила еще один брейк и именно на приеме поставила точку в партии.

А вот второй сет стал для Петры просто провальным в контексте игры на собственной подаче. Гейм чешская теннисистка защитила лишь однажды - все остальные заканчивались брейками в исполнении Контавейт. Если бы сама Анетт действовала чуть увереннее, мы могли бы и свидетелями разгрома стать. Но эстонская теннисистка тоже сталкивалась с заметными проблемами, пусть и не такими очевидными, как у Петры, так что в итоге партия все равно прошла в борьбе. 

Нельзя сказать, что в третьей партии Петра наладила ввод мяча в игру. Тут скорее наоборот - еще больше стала проваливаться Контавейт, которая в решающем сете свою подачу вообще не взяла ни разу. По счету перевес Квитовой получился достаточно существенным, но вот к игре вопросы все равно остались.

В полуфинале турнира в Дохе Петра Квитова сыграет с победительницей матча между Джессикой Пегулой и Каролиной Плишковой. 

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о 15:53
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