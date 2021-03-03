среда, 3 марта 2021 г.

Петра Квитова разгромила Анастасию Павлюченкову в стартовом поединке в Дохе.

Петра Квитова, получившая на соревнованиях категории WTA-500 в катарской Дохе 4-й номер посева, уверенно выходит в четвертьфинал турнира. На стадии второго круга, с которого и стартовала чешская теннисистка, Петра в двух партиях разобралась с россиянкой Анастасией Павлюченковой, занимающей на данный момент 41-ю строчку мирового рейтинга. За весь поединок Квитова отдала сопернице всего 4 гейма и за час с четвертью игрового времени оформила итоговую победу.

WTA-500
Доха, Катар
2-й раунд

(4) Петра Квитова - Анастасия Павлюченкова - 6:1, 6:3

В начале встречи Петре Квитовой понадобилось некоторое время на раскачку. Даже на приеме первые шансы в матче появились именно у ее соперницы. Павлюченкова добралась сразу до двух брейк-поинтов, но воспользоваться шансом на брейк россиянка не смогла. А вот Петра уже через несколько минут вырвалась вперед с геймом на приеме в активе, а потом и еще одним брейком этот успех закрепила. Конечно, нельзя сказать, что Квитова легко брала эти геймы, поскольку в каждом из них велась напряженная борьба. Но по счету стартовую партию чешская теннисистка забрала более чем уверенно.

В начале второго сета Павлюченкова даже впервые в матче отличилась на приеме, но снова этот локальный успех россиянки лишь заставил Квитову мобилизоваться. На этот раз у Петры получился действительно разгромный отрезок, за который она трижды взяла подачу соперницы и уверенно поставила победную точку в поединке. 

В четвертьфинале турнира в Дохе Петра Квитова теперь сыграет с Анетт Контавейт. Представительница Эстонии в своем матче второго круга уверенно переиграла немецкую спортсменку Анжелик Кербер

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о 17:27
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