среда, 3 марта 2021 г.

Даниил Медведев проигрывает уже на старте турнира в Роттердаме и упускает возможность стать 2-й ракеткой мира.

Лидер посева соревнований категории ATP-500 в Роттердаме россиянин Даниил Медведев не сумел преодолеть даже стартовый раунд турнира. В первом круга Даниил в двух партиях уступил представителю Сербии Душану Лайовичу, занимающему 27-ю строчку текущего мирового рейтинга. Стартовый сет встречи Лайович оставил за собой на достаточно напряженном тай-брейке, а вот вторую партию Душан взял благодаря единственному брейку. 

ATP-500
Роттердам, Нидерланды
1-й раунд

Душан Лайович - (1) Даниил Медведев - 7:6(4), 6:4

Таким образом Даниил Медведев упустил возможность стать 2-й ракеткой мира по итогам текущей недели. Удачные выступления в Роттердаме могли позволить россиянину обойти в мужской классификации Рафаэля Надаля.

Во втором раунде турнира в Нидерландах Душан Лайович теперь сыграет с хорватским теннисистом Борной Чоричем. 

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о 15:36
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