Даниил Медведев проигрывает уже на старте турнира в Роттердаме и упускает возможность стать 2-й ракеткой мира.

ATP-500
Роттердам, Нидерланды
1-й раунд
Душан Лайович - (1) Даниил Медведев - 7:6(4), 6:4
Таким образом Даниил Медведев упустил возможность стать 2-й ракеткой мира по итогам текущей недели. Удачные выступления в Роттердаме могли позволить россиянину обойти в мужской классификации Рафаэля Надаля.
Во втором раунде турнира в Нидерландах Душан Лайович теперь сыграет с хорватским теннисистом Борной Чоричем.
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