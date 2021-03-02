Владислав Манафов успешно стартовал в основной сетке Челленджера в Нур-Султане.

Украинский теннисист Владислав Манафов, который стартовал на Челленджере в Нур-Султане еще с сита квалификации, достаточно уверенно выигрывает матч первого круга основной сетки турнира. В двух партиях Владислав переиграл экс-украинца Александра Недовесова, представляющего ныне Казахстан. Манафов сумел удержать все собственные подачи, даже несмотря на то, что в одном из геймов ему пришлось отыгрываться с тройного брейк-поинта. А вот на приеме украинскому теннисисту удалось отличиться по разу в каждом из сетов встречи.
ATP Challenger
Нур-Султан, Казахстан
1-й раунд
(Q) Владислав Манафов - (WC) Александр Недовесов - 7:5, 6:3
Во втором раунде Челленджера в Нур-Султане Владислав Манафов сыграет с победителем матча между 4-й ракеткой соревнований Джеймсом Даквортом из Австралии и россиянином Алибеком Качмазовым.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
А еще мы есть в Telegram
Комментариев нет:
Отправка комментария