вторник, 2 марта 2021 г.

Владислав Манафов успешно стартовал в основной сетке Челленджера в Нур-Султане.

Украинский теннисист Владислав Манафов, который стартовал на Челленджере в Нур-Султане еще с сита квалификации, достаточно уверенно выигрывает матч первого круга основной сетки турнира. В двух партиях Владислав переиграл экс-украинца Александра Недовесова, представляющего ныне Казахстан. Манафов сумел удержать все собственные подачи, даже несмотря на то, что в одном из геймов ему пришлось отыгрываться с тройного брейк-поинта. А вот на приеме украинскому теннисисту удалось отличиться по разу в каждом из сетов встречи.

ATP Challenger
Нур-Султан, Казахстан
1-й раунд

(Q) Владислав Манафов - (WC) Александр Недовесов - 7:5, 6:3

Во втором раунде Челленджера в Нур-Султане Владислав Манафов сыграет с победителем матча между 4-й ракеткой соревнований Джеймсом Даквортом из Австралии и россиянином Алибеком Качмазовым.

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о 12:26
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