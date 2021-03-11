Илья Марченко выходит в четвертьфинал Челленджера в Бьелле.

ATP Challenger
Бьелла, Италия
2-й раунд
Илья Марченко - (Q) Андреа Арнабольди - 6:2, 7:5
Марченко очень удачно начал поединок против 282-го номера мирового рейтинга, коим на данный момент является Андреа Арнабольди. Дважды подряд украинский теннисист отличился на приеме и повел в счете - 4:0. Даже намека на возможность спасти стартовый сет у итальянца не было, так что Илья уверенно удержал этот комфортный для себя перевес.
Во второй партии Арнабольди действительно сумел выровнять игру и прилично потрепать нервы украинцу. Под занавес сета у Ильи начались серьезные проблемы на подаче. Сначала он отыгрался с двойного брейк-поинта, а потом и вовсе с тройного сет-болла у Андреа. Казалось, что Арнабольди сможет дожать Марченко, но неожиданно именно украинский теннисист оформил брейк. Подача на победу у Ильи прошла тоже достаточно сложно, но вновь отыгравшись с двойного брейк-поинта Марченко поставил победную точку в матче.
В четвертьфинале турнира в Бьелле Илья Марченко сыграет с победителем матча между чешским теннисистом Йонасом Форейтеком и представителем Австралии Акирой Сантильяном.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook. А еще мы есть в Telegram
Комментариев нет:
Отправка комментария