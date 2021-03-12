пятница, 12 марта 2021 г.

Илья Марченко становится полуфиналистом Челленджера в Бьелле.

Украинский теннисист Илья Марченко пробивается в полуфинал соревнований категории Challenger в итальянской Бьелле. На стадии 1/4 финала Илья уверенно справился с представителем Чехии Йонасом Форейтеком, занимающим достаточно скромную 366-ю строчку текущего мирового рейтинга. Стартовый сет Марченко выиграл благодаря быстрому брейку, оформленному в самом начале поединка. Ну а во второй партии украинец просто разгромил соперника, отвесив тому скрытую баранку. На победу в матче Илья Марченко потратил чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.

ATP Challenger
Бьелла, Италия
1/4 финала

Илья Марченко - (Q) Йонас Форейтек - 6:4, 6:1

За выход в финал Челленджера в Бьелле Илья Марченко теперь поспорит с британским теннисистом Лиамом Броди. 

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о 16:23
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