Илья Марченко успешно стартовал на очередном Челленджере в итальянской Бьелле.

ATP Challenger
Бьелла, Италия
1-й раунд
Илья Марченко - Тун Лин Ву - 6:4, 7:6(2)
В самом начале поединка Марченко упустил собственную подачу, но не просто моментально отыгрался, а и оформил еще один брейк ближе к занавесу стартовой партии. По ходу второго сета Илья не реализовал сразу 5 брейк-поинтов, причем 3 из них в одном гейме. Но вот на своей подаче украинский теннисист действовал более чем уверенно, не давая сопернику ровным счетом никаких шансов на приеме. В итоге свой игровой перевес Марченко воплотил в достаточно уверенную победу на тай-брейке.
Во втором раунде Челленджера в Бьелле Илья Марченко сыграет с местным квалифайером Андреа Арнабольди, который в своем стартовом матче на турнире неожиданно легко переиграл лидера посева австралийца Джеймса Даквотра.
Сегодня в Бьелле стартует еще один украинский теннисист Сергей Стаховский, которому уже на старте соревнований предстоит сыграть против 2-го номера посева итальянца Андреаса Сеппи.
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