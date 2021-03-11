Элизе Мертенс с настоящим камбеком переиграла Джессику Пегулу в четвертьфинале турнира в Дубае.

Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс становится полуфиналисткой соревнований категории WTA-1000 в Дубае, на которых она получила 10-й номер посева. На стадии 1/4 финала Мертенс в валидольном противостоянии переиграла представительницу США Джессику Пегулу, занимающую 36-ю строчку текущего мирового рейтинга. Элизе проиграла стартовый сет и оказалась на грани поражения во второй партии. Но, отыграв 3 матч-болла у соперницы, бельгийская теннисистка перевела встречу в решающий сет и уже в нем отвесила Пегуле полноценную баранку.
WTA-1000
Дубай, ОАЭ
1/4 финала
(10) Элизе Мертенс - Джессика Пегула - 5:7, 7:5, 6:0
Теперь в полуфинале соревнований в Дубае Элизе Мертенс сыграет против победительницы матча между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Испании Гарбинье Мугурусой.
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