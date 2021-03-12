пятница, 12 марта 2021 г.

Гарбинье Мугуруса становится первой финалисткой турнира в Дубае.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса пробивается в финал соревнований категории WTA-1000 в Дубае, на которых она получила 9-й номер посева. На стадии четвертьфинала Гарбинье в двух боевых партиях переиграла 10-ю ракетку турнира представительницу Бельгии Элизе Мертенс. В обоих сетах встречи на корте велась напряженная борьба и склонить чаши весов в свою пользу могла каждая из соперниц. Но чуть больше выдержки и стабильности удалось показать именно Гарбинье. На победу в матче Мугуруса потратила чуть более 2 часов и 10 минут игрового времени.

WTA-1000
Дубай, ОАЭ
1/2 финала

(9) Гарбинье Мугуруса - (10) Элизе Мертенс - 6:4, 7:6(5)

Уже в стартовом гейме поединка Гарбинье Мугуруса упустила собственную подачу, но тут же не просто отыгралась, а и второй брейк подряд оформила. Казалось, что испанская теннисистка спокойно доведет партию до победы, поскольку игру Гарбинье откровенно наладила на должном уровне. Но в самой концовке сета случился непредвиденный спад - Мугуруса не смогла подать на партию. Правда Мертенс шансом вернуться в борьбу не воспользовалась - моментально Элизе еще раз упустила собственную подачу и этим брейком Гарбинье поставила победную точку в партии.

Второй сет получился уже просто валидольным, причем, для поклонников обеих теннисисток. Началась партия с того, что Гарбинье и Элизе поочередно выцарапали с брейк-поинтов геймы на собственных подачах. Затем обе очень неплохо действовали в своих геймах, так что даже брейковых мячей до поры, до времени просто не случалось. И вот в концовке сета началось самое интересное. 

Сначала Мертенс под ноль проиграла собственный гейм и позволила Гарбинье выйти подавать на победу. С матч-болла Мугуруса этот гейм проиграла, но через несколько минут была просто обязана ставить точку в поединке. У Элизе снова подвисла подача и испанская теннисистка получила сразу 3 матч-поинта на приеме. Ни одним из них Мугуруса так и не воспользовалась.

После досадно упущенной возможности поставить точку во встрече тут и сейчас Гарбинье немного поплыла и проиграла вторую собственную подачу подряд. Теперь уже Мертенс выходила подавать на второй сет, но и тут неудача - Мугуруса оформила обратный брейк и перевела выяснение победителя в партии на тай. На нем Элизе достаточно быстро повела с мини-брейком, но потом выдала отрезок из двух подряд проигранных розыгрышей на собственной подаче. Этот мини-провал и стал для Мертенс ключевым. Победу в матче Гарбинье, кстати, оформила лишь с 7-го матч-болла.

Теперь в финале турнира в Дубае Гарбинье Мугуруса сыграет с победительницей матча между Барборой Крейчиковой из Чехии и швейцарской теннисисткой Жиль Тайхманн.

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о 17:36
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