Гарбинье Мугуруса становится первой финалисткой турнира в Дубае.

WTA-1000
Дубай, ОАЭ
1/2 финала
(9) Гарбинье Мугуруса - (10) Элизе Мертенс - 6:4, 7:6(5)
Уже в стартовом гейме поединка Гарбинье Мугуруса упустила собственную подачу, но тут же не просто отыгралась, а и второй брейк подряд оформила. Казалось, что испанская теннисистка спокойно доведет партию до победы, поскольку игру Гарбинье откровенно наладила на должном уровне. Но в самой концовке сета случился непредвиденный спад - Мугуруса не смогла подать на партию. Правда Мертенс шансом вернуться в борьбу не воспользовалась - моментально Элизе еще раз упустила собственную подачу и этим брейком Гарбинье поставила победную точку в партии.
Второй сет получился уже просто валидольным, причем, для поклонников обеих теннисисток. Началась партия с того, что Гарбинье и Элизе поочередно выцарапали с брейк-поинтов геймы на собственных подачах. Затем обе очень неплохо действовали в своих геймах, так что даже брейковых мячей до поры, до времени просто не случалось. И вот в концовке сета началось самое интересное.
Сначала Мертенс под ноль проиграла собственный гейм и позволила Гарбинье выйти подавать на победу. С матч-болла Мугуруса этот гейм проиграла, но через несколько минут была просто обязана ставить точку в поединке. У Элизе снова подвисла подача и испанская теннисистка получила сразу 3 матч-поинта на приеме. Ни одним из них Мугуруса так и не воспользовалась.
После досадно упущенной возможности поставить точку во встрече тут и сейчас Гарбинье немного поплыла и проиграла вторую собственную подачу подряд. Теперь уже Мертенс выходила подавать на второй сет, но и тут неудача - Мугуруса оформила обратный брейк и перевела выяснение победителя в партии на тай. На нем Элизе достаточно быстро повела с мини-брейком, но потом выдала отрезок из двух подряд проигранных розыгрышей на собственной подаче. Этот мини-провал и стал для Мертенс ключевым. Победу в матче Гарбинье, кстати, оформила лишь с 7-го матч-болла.
Теперь в финале турнира в Дубае Гарбинье Мугуруса сыграет с победительницей матча между Барборой Крейчиковой из Чехии и швейцарской теннисисткой Жиль Тайхманн.
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