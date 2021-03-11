четверг, 11 марта 2021 г.

Арина Соболенко снова проигрывает Гарбинье Муругусе и завершает выступления в Дубае на стадии 1/4 финала.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела пробиться в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Дубае, на котором она была посеяна под 3-м номером. На стадии 1/4 финала Арина в трёх партиях уступила представительнице Испании Гарбинье Мугурусе, занимающей 16-ю строчку текущего мирового рейтинга. Соболенко оставила за собой стартовый сет поединка и даже повела с брейком в начале второй партии, но позволила сопернице переломить ход встречи. На победу в матче Мугуруса потратила чуть более 1 часа и 50 минут игрового времени.

WTA-1000
Дубай, ОАЭ
1/4 финала

(9) Гарбинье Мугуруса - (3) Арина Соболенко - 3:6, 6:3, 6:2

Судьбу стартового сета противостояния решил единственный брейк в исполнении белорусской теннисистки. Да, в стартовом гейме встречи самой Арине пришлось пободаться за собственную подачу, но Соболенко с двух брейк-поинтов гейм вырвала. А вот Гарбинье в середине партии подачу проиграла и этого минимального перевеса Арине хватило для победы в сете.

Второй отрезок встречи Соболенко начала с ещё одного брейка, но сразу после него Гарбинье серьезно взялась за дело и ход встречи перевернула в свою пользу. Мугуруса ответила сразу двумя подряд выигранными на приеме геймами и не позволила сопернице вернуться в борьбу.

Третий сет начался с обмена брейками после которого Гарбинье снова прибрала инициативу к своим рукам. Ещё два выигранных на приеме гейма в концовке встречи позволили испанской теннисистке оформить выход в полуфинал турнира в Дубае и второй раз за две недели обыграть Арину Соболенко.

За выход в титульный матч соревнований Гарбинье Мугуруса поспорит с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс, которой сегодня удался настоящий камбек в матче против Джессики Пегулы.

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о 19:43
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