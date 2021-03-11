Арина Соболенко снова проигрывает Гарбинье Муругусе и завершает выступления в Дубае на стадии 1/4 финала.

WTA-1000
Дубай, ОАЭ
1/4 финала
(9) Гарбинье Мугуруса - (3) Арина Соболенко - 3:6, 6:3, 6:2
Судьбу стартового сета противостояния решил единственный брейк в исполнении белорусской теннисистки. Да, в стартовом гейме встречи самой Арине пришлось пободаться за собственную подачу, но Соболенко с двух брейк-поинтов гейм вырвала. А вот Гарбинье в середине партии подачу проиграла и этого минимального перевеса Арине хватило для победы в сете.
Второй отрезок встречи Соболенко начала с ещё одного брейка, но сразу после него Гарбинье серьезно взялась за дело и ход встречи перевернула в свою пользу. Мугуруса ответила сразу двумя подряд выигранными на приеме геймами и не позволила сопернице вернуться в борьбу.
Третий сет начался с обмена брейками после которого Гарбинье снова прибрала инициативу к своим рукам. Ещё два выигранных на приеме гейма в концовке встречи позволили испанской теннисистке оформить выход в полуфинал турнира в Дубае и второй раз за две недели обыграть Арину Соболенко.
За выход в титульный матч соревнований Гарбинье Мугуруса поспорит с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс, которой сегодня удался настоящий камбек в матче против Джессики Пегулы.
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